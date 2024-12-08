Россиянам дали советы, как справиться с карьерным выгоранием в конце года

«Многие люди пытаются справиться с выгоранием самостоятельно, но важно трезво оценивать, сколько времени вы готовы потратить на решение проблемы. А общие рекомендации из интернета зачастую не подходят для каждого конкретного случая. Если в течение месяца-полтора ситуация не меняется, лучше обратиться за профессиональной помощью. Часто мы остаемся заложниками своего восприятия. Профессиональный взгляд со стороны поможет увидеть то, что вы, возможно, упустили. Даже одна консультация может прояснить ситуацию. Важно помнить, что выгорание — это сигнал, который нельзя оставлять без внимания. Обратиться за помощью не стыдно, а иногда — жизненно необходимо», — резюмировала она.