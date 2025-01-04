Россиянам дали советы, как помочь себе, если переел салатов

Она отметила, что в этой ситуации могут быть три варианта проблем, связанных с перееданием салатов. Первое — это, собственно, само переедание. Когда организм не в состоянии переварить большое количество пищи, могут возникать следующие симптомы: чувство тяжести, переполнения, тошнота, иногда даже рвота. У людей, склонных к рефлюксам, может спровоцировать обострение рефлюксной болезни. В этих случаях будет нарушено пищеварение, но, как правило, человек восстанавливается в течение нескольких дней.