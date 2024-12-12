Россиянам дали советы, как подготовиться к горнолыжному сезону

«Сноубординг подойдет практически любому. Дети с 5−6 лет уже могут вставать на доску, но обычно в этом возрасте сначала ставят на лыжи, а только потом на сноуборд. На лыжах стойка более естественная с физиологической точки зрения. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то лучше посоветоваться с врачом», — объясняет он.