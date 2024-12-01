Россиянам дали советы, как мобилизовать организм в предновогодний период

«Первый совет: добавить движение в свою жизнь, например, ходьбу. Когда человек на работу и обратно ездит на автомобиле или на метро, у него возникает иллюзия, что он весь день в движении. Но на самом деле задачу так не решить, и шагомер в смартфоне сможет это доказать. Выходите из дома пораньше, возвращайтесь чуть позже, прокладывайте новые маршруты и хотя бы часть пути проходите пешком. Нормой для человека является дистанция в 10 тысяч шагов, но для начинающего это может быть сложно. Стоит начать с постепенного увеличения количества ходьбы: например, дополнительно 15 минут утром и вечером», — объяснила она.