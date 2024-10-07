Россиянам дали совет при перекрытии отопления соседом

Если батареи все еще остаются холодными, юрист советует идти в компетентные органы. По закону сначала батареи должны осмотреть сотрудники управляющей компании (УК) или жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК). Для этого хозяин обязан предоставить доступ в помещение. В противном случае заочно составляется акт об отсутствии отопления и заявление о недопуске в квартиру при проведении проверки. Эти документы необходимо направить коммунальщикам или в органы местного самоуправления.