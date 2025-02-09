Россиянам дали совет, как «перезагрузить» тяжёлые понедельники

Также важно эффективно отдохнуть в выходные, чтобы начать рабочие будни полными сил и энергии. Для этого лучше отказаться от гаджетов и социальных сетей. Из-за экранного света мозг не отдыхает, поэтому происходит ещё большее перенапряжение. Также важно сменить деятельность, можно поиграть с семьёй в настольные игры или прогуляться с друзьями.