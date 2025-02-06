Россиянам дали 8 советов, как подготовиться к командировке

Те, кто часто бывает в командировках, знают, какие вещи им нужны, а без чего можно обойтись. Если раньше вас в такие путешествия не отправляли, поначалу лучше собирать необходимое по списку. Можно составить таблицу, выделив каждой категории отдельный столбик. Например, «Рабочие документы», «Одежда и обувь», «Лекарства», «Косметика». Список можно составлять постепенно, добавляя туда то, о чем вы вспомните.