Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Выходной в субботу, 28 декабря, был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день — 31 декабря — стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
Двадцать восьмое декабря при этом не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатель сам может определить продолжительность рабочего дня и сделать его короче.
«Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки», — объяснял РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.