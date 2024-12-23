Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Выходной в субботу, 28 декабря, был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день — 31 декабря — стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.