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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году начинается в России, она продлится до 28 декабря включительно.

Источник: РИА "Новости"

Выходной в субботу, 28 декабря, был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день — 31 декабря — стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Двадцать восьмое декабря при этом не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатель сам может определить продолжительность рабочего дня и сделать его короче.

«Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки», — объяснял РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.