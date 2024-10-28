Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В результате перестановки в 2025 году у жителей России будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.



День народного единства отмечается 4 ноября.



Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.