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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В России в понедельник началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.

Источник: © РИА Новости



Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (но в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и 9 выходных.

В результате перестановки в 2025 году у жителей России будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

День народного единства отмечается 4 ноября.

Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.