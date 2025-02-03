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Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз за этот год — с 27 октября по 1 ноября, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Источник: © РИА Новости

«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — сказала Санина.

Согласно постановлению правительства об утверждении праздничных и выходных дней в 2025 году, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Поэтому праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться “О днях воинской славы и памятных датах России”).