Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз за этот год — с 27 октября по 1 ноября, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.