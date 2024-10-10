Россиян вырастил громадный арбуз. Он весит почти центнер

На фестивале также выбирали победителей в номинации «Самый тяжелый кабачок». Золото в этой категории досталось Ольге Догадаевой из Ярославской области (вес кабачка — 48 кг 360 г), а серебро — Артему Ефремычеву из Нижегородской области (40 кг 700 г).