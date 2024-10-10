Россиян вырастил громадный арбуз. Он весит почти центнер

Игорь Малышев из Тверской области вырастил арбуз весом 92 кг 800 г. Ягода-гигант принесла садоводу победу в номинации «Самый тяжелый арбуз» на Десятом открытом гастрономическом фестивале зеленых щей «Ивановский капустник», сообщается на сайте Ивановского муниципального района.
На портале Tverigrad уточнили, что Малышев окончил кафедру генетики биофака МГУ имени Ломоносова и называет себя агроспортсменом. Арбуз-гигант относится к сорту «Каролина Кросс» и достигает в обхвате 212 и 170 см. Толщина корки, предположительно, около 7 см.
На втором месте конкурса — Ольга Догадаева из Ярославской области, которой удалось вырастить арбуз весом 81 кг 150 г. Бронза — у Виталия Мокрушина из Оренбургской области, выращенная им ягода весит 70 кг 350 г.
На фестивале также выбирали победителей в номинации «Самый тяжелый кабачок». Золото в этой категории досталось Ольге Догадаевой из Ярославской области (вес кабачка — 48 кг 360 г), а серебро — Артему Ефремычеву из Нижегородской области (40 кг 700 г).
Азер Рагимов из Ивановского района забрал золото и серебро в номинации «Самая тяжелая тыква» (627 кг и 588 кг 800 г). На третьей строчке в этой категории Степан Разин из Ярославской области (306 кг).
На днях в «Аптекарском огороде» в Москве «вскрыли» тыкву-гиганта Бусю, чей вес составил 389 кг. Ее вырастил 11-летний Степан Разин из Ярославля. Ломти свежей мякоти и семечки раздали гостям выставки гигантского урожая.
Мировой рекорд по выращиванию самой тяжелой тыквы принадлежит преподавателю по садоводству Трэвису Джинджеру из штата Миннесота (США). Он вырастил тыкву весом больше тонны — 1246 кг.