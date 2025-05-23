Россиян в речи чаще всего раздражают слова «кринж» и «изи»

Кроме того, 35% россиян отметили, что не доверяют интернет-источнику, если видят ошибки и нарушения языковых норм. 27% не доверяют тексту, если понимают, что он сгенерирован с помощью ИИ, 24% — если замечают отсутствие или нарушение правил пунктуации. При этом россияне достаточно гибко относятся к языковым нормам в повседневной коммуникации. Нарушения в переписке с друзьями в мессенджерах и соцсетях считают допустимыми 39% участников опроса, 27% не придают большого значения ошибкам в деловой переписке с коллегами или руководством. Еще 16% считают приемлемыми отклонения от норм в общении с представителями государственных структур, а 14% — при взаимодействии с клиентами.