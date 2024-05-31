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Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце — по два рабочих дня до и после выходного 12 июня.

Среда 12 июня будет выходным днем в честь праздника — Дня России. Согласно Роструду, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку считается предпраздничным.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

С того момента при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.