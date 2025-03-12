Россиян с редкими заболеваниями хотят лечить за счет федерального бюджета

Госсовет Татарстана уже обращался в Конституционный суд с просьбой освободить регионы от обязательств по обеспечению лекарствами жителей с орфанными заболеваниями, указывая на зависимость жизни пациентов от экономических возможностей регионов. В самом Татарстане на лечение таких больных тратят более миллиарда рублей в год, что также является значительной нагрузкой даже для обеспеченных регионов.