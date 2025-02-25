Россиян призвали ответственнее подходить к заказу товаров на маркетплейсах

По его мнению, сервисный сбор за каждый заказ позволит снизить количество импульсивных покупок и сократит вред экологии.
«Только представьте, что каждый заказ, даже если с товаром все в порядке, переупаковывается. На каждый заказ, сделанный в душевном порыве и не купленный, уходит в 2 раза больше упаковочных материалов. Это огромный вред экологии», — заявил депутат.
Кирьянов отметил, что крупные компании отправляют материалы на переработку, но часть упаковки просто нельзя перерабатывать.
«Призываю всех любителей заказывать на маркетплейсах и бесконтрольно возвращать товары подойти к этому процессу осознанно», — добавил он.