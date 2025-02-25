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Россиян призвали ответственнее подходить к заказу товаров на маркетплейсах

Предложенные Федеральным обществом сетевой торговли (ФОСТ) механизмы платных возвратов и сервисного сбора за заказы на маркетплейсах видятся целесообразными, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.

Источник: Freepik

По его мнению, сервисный сбор за каждый заказ позволит снизить количество импульсивных покупок и сократит вред экологии.

«Только представьте, что каждый заказ, даже если с товаром все в порядке, переупаковывается. На каждый заказ, сделанный в душевном порыве и не купленный, уходит в 2 раза больше упаковочных материалов. Это огромный вред экологии», — заявил депутат.

Кирьянов отметил, что крупные компании отправляют материалы на переработку, но часть упаковки просто нельзя перерабатывать.

«Призываю всех любителей заказывать на маркетплейсах и бесконтрольно возвращать товары подойти к этому процессу осознанно», — добавил он.