Россиян призвали отказаться от устаревших классических поздравлений на 8 Марта

«Женщины с самого детства слышат пожелания про красоту, нежность и весну. В какой-то момент они становятся шаблонными: даже если поздравляют от всего сердца, эти изначально хорошие слова превращаются в безликие и кажутся формальностью. Это же касается и дежурного набора в виде коробки конфет. Вполне возможно, что женщина вообще не любит сладкое или придерживается диеты, а ее и дома, и на работе заваливают сладостями», — рассказала Мусатова.