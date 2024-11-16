Россиян призвали отказаться от мемов при общении с коллегами

Как отмечают в ведомстве, число занятых подростков увеличилось до 86,7 тысячи человек. Больше всего несовершеннолетних трудятся в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тысячи человек). Кроме того, их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тысячи человек). Еще 17,3 тысячи подростков работают в сфере обслуживания и торговли.