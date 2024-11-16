Россиян призвали отказаться от мемов при общении с коллегами

В беседе с «Лентой.ру» HR-эксперт поделилась тонкостями профессионального этикета в онлайн-среде и рассказала о правилах деловой переписки в интернете.
Первый совет заключается в соблюдении баланса между формальностью и неформальностью. Эксперт порекомендовала использовать дружелюбный тон, но избегать излишней фамильярности. Например, можно использовать «привет» вместо «здравствуйте», но лучше не переходить на «ты», если нет уверенности в уместности или обозначенных ранее личных и профессиональных границ, пояснила специалист.
Кроме того, эксперт порекомендовала с осторожностью использовать эмодзи и мемы в деловой переписке.
«Эмодзи могут добавить эмоциональности и сделать общение более живым, но нужно употреблять их дозированно. Мемы позволяют вносить юмор и разбавлять коммуникацию, осуществляют расслабляющую и амортизирующую функции. Однако следует помнить, что визуальный контент может быть неправильно понят в деловой переписке, поэтому использовать его важно в меру».
Она также порекомендовала избегать использования сленга. Чукина напомнила, что, несмотря на то, что некоторые выражения могут показаться уместными, лучше придерживаться стандартного языка либо пояснять значение сленговых выражений, чтобы оставаться с собеседником в одном смысловом поле.
Эксперт подчеркнула, что не менее важно быть кратким и ясным: социальные сети, по ее словам, — это не место для длинных писем. Необходимо передавать информацию четко и лаконично, пользуясь правилом «одно сообщение — одна мысль», пояснила она.
Заключительный совет — уважать личное пространство: нельзя забывать о времени в момент отправки сообщения, отметила специалист.
«Избегайте ведения коммуникации поздно вечером или рано утром, если она не связана со срочными делами. Также учитывайте формат переписки — не стоит отправлять голосовые сообщения, предварительно не убедившись, что у человека есть возможность и время прослушать его», — заключила Чукина.
Ранее стало известно, что в 2023 году число занятых подростков 15−17 лет в России выросло на 40 процентов. О том, что молодые люди стали чаще работать, в докладе о положении детей и семей заявили представители Минтруда.
Как отмечают в ведомстве, число занятых подростков увеличилось до 86,7 тысячи человек. Больше всего несовершеннолетних трудятся в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тысячи человек). Кроме того, их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тысячи человек). Еще 17,3 тысячи подростков работают в сфере обслуживания и торговли.