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Россиян призвали не увлекаться таблетками от головной боли

Частая головная боль говорит о неврологическом расстройстве — значит, пришло время обращаться за помощью к специалисту. Постоянный приём обезболивающих в таких случаях может грозить риском развития абузусной головной боли, заявил врач-невролог Роман Люкманов.
Источник: Freepik

«Абузусная головная боль — это хроническая цефалгия (головная боль) вторичного характера, возникающая на фоне постоянного применения обезболивающего средства при наличии мигрени и прочих цефалгических синдромов», — отметил медик в беседе с РИА «ФедералПресс».

По его словам, комбинированные анальгетики, производные алколоидов спорыньи, триптаны, опиоиды, НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты) являются потенциально опасными. Также в развитии заболевания большую роль играет регулярность приёма таблеток и дозировка, добавил невролог.

Постоянный приём больших доз скорее приведёт к формированию абузуса, чем медикаменты в небольших количествах, резюмировал Люкманов.

Ранее на Life.ru врач рассказала, почему во время снегопада болит голова и при чём здесь усталость от зимы. В несложных случаях эксперт посоветовала пить горячий чай и отдыхать.