Россиян призвали не увлекаться таблетками от головной боли

«Абузусная головная боль — это хроническая цефалгия (головная боль) вторичного характера, возникающая на фоне постоянного применения обезболивающего средства при наличии мигрени и прочих цефалгических синдромов», — отметил медик в беседе с РИА «ФедералПресс».
По его словам, комбинированные анальгетики, производные алколоидов спорыньи, триптаны, опиоиды, НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты) являются потенциально опасными. Также в развитии заболевания большую роль играет регулярность приёма таблеток и дозировка, добавил невролог.
Постоянный приём больших доз скорее приведёт к формированию абузуса, чем медикаменты в небольших количествах, резюмировал Люкманов.
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