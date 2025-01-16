Россиян призвали не принимать наследство без проверки долгов завещателя

База данных с информацией о долгах ушедшего родственника открыта для всех желающих, но она позволяет узнать лишь о текущих делах. Могут появиться и неофициальные долги — к примеру, перед друзьями, за коммуналку или штрафы. Они могут стать неприятным сюрпризом, поэтому лучше самостоятельно сделать запрос в госорганы для выяснения всех финансовых обстоятельств человека, отметила Вяльшина. Она также посоветовала обратиться в банки, если у завещателя были кредиты.