Россиян предупредили об опасных осенних аллергиях

«Весной основными аллергенами являются пыльца деревьев и трав, которые легко разносятся ветром, что уменьшает их концентрацию в воздухе. В число осенних аллергенов входят пыльца, а также споры плесени, в том числе, самой опасной, черной. Токсичные вещества попадают в дыхательные пути и могут вызывать одышку, кашель, насморк, головные боли. Кроме того, осенние аллергены более устойчивы к изменениям погоды», — рассказал Панов.