Россиян предупредили об опасности старых обоев

На самом деле, не все виды обоев содержат формальдегид. Например, в бумажных и флизелиновых обоях его быть не должно. Виниловые обои, действительно, могут содержать остаточное количество формальдегида и выделять его в помещение. Но все обои в обязательном порядке проходят контроль качества и должны иметь подтверждающий сертификат, гарантирующий соответствие уровня формальдегида в воздухе предъявляемым нормам: от 0,05 до 0,01 мг/м³. Также следует помнить, что формальдегид выветривается в процессе эксплуатации и уже через полгода его станет на 50% меньше, чем было при покупке и оклейке, поэтому достаточно регулярно проветривать помещение со свежим ремонтом. А вероятность наличия выделения старыми обоями формальдегида является минимальной, так как если он в них и был, то успел выветриться за годы «эксплуатации».