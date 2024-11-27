Россиян предупредили об опасности пропуска завтрака

К тому же, если пропустить завтрак, энергию, полученную со следующим приемом пищи, организм превращает в жир — просто про запас, предупредила Курова. В связи с этим она посоветовала, если утром нет времени на полноценный прием пищи, хотя бы перекусывать бутербродом с сыром или парой ложек каши.