Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей

«Пользователи, которые используют ChatGPT, Dall-E, Midjourney и другие иностранные большие языковые модели (LLM) через сторонние сервисы, рискуют не только вместо “оригинала” получить открытую модель низкого качества, но и раскрыть свои конфиденциальные данные. Компания считает, что таких людей в России более 10 миллионов», — сказал Пономаренко.
Сейчас пользователям из России трудно получить доступ к международным сервисам, в том числе из-за сложностей с оплатой. Мошенники, пользуясь случаем, создают чат-боты и сайты, где обещают предоставить «упрощенный» доступ к системе. Однако вместо оригинальных моделей пользователи получают минимальную версию продукта, которая по качеству значительно уступает флагману или другими моделями.
Эксперт напомнил, что при работе с искусственным интеллектом не стоит забывать про цифровую грамотность и гигиену: при понимании алгоритмов работы нейросетей, их ограничений и особенностей взаимодействие с технологией становится эффективнее и безопаснее.
«Во-первых, подобным сервисам нельзя предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Для работы с корпоративными данными следует использовать только те чат-боты и сервисы, которые одобрены руководством и установлены в контуре вашей организации. Во-вторых, важно помнить — генеративные сети не всегда обладают актуальной информацией и могут быть обучены на устаревших данных, объем их информации ограничен. Даже достоверный и релевантный на первый взгляд результат необходимо перепроверять через независимые источники», — добавил Пономаренко.