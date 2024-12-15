Россиян предупредили об опасности поддельных нейросетей

«Во-первых, подобным сервисам нельзя предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Для работы с корпоративными данными следует использовать только те чат-боты и сервисы, которые одобрены руководством и установлены в контуре вашей организации. Во-вторых, важно помнить — генеративные сети не всегда обладают актуальной информацией и могут быть обучены на устаревших данных, объем их информации ограничен. Даже достоверный и релевантный на первый взгляд результат необходимо перепроверять через независимые источники», — добавил Пономаренко.