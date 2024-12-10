Россиян предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни

Активность мошенников в новогодние праздники возрастает. Они используют повышенный в этот период интерес к акциям и розыгрышам подарков, сообщили в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник киберполиции России». Специалисты перечислили самые популярные схемы в праздничные дни.
Интернет-магазины
Мошенники создают сайты со скидками на популярные товары. При оформлении покупателю нужно внести предоплату. Эту схему выдают несколько признаков: отсутствие юридической информации о магазине, слишком низкие цены на товары, а также отсутствие отзывов, либо большое количество идентичных друг другу положительных сообщений покупателей.
Розыгрыши
Эта схема разворачивается в социальных сетях и мессенджерах. Там распространяются фейковые акции. Участникам обещают дорогие подарки, либо деньги в обмен на персональные данные. Насторожить пользователя должны требования заполнить анкету или переслать сообщение друзьям, а также просьба оплатить пошлину или доставку. Специалисты посоветовали убедиться, что акция проводится официальным представителем бренда.
Благотворительные сборы
Новый год — это время не только для подарков себе, родным и близким, но и еще один повод сделать доброе дело. Мошенники пользуются этим и организовывают сбор пожертвований на помощь и подарки детям, больным и бездомным. Выдают их: отсутствие информации о фонде, а также давление на жалость с просьбой перевести деньги как можно скорее. Переводить средства стоит только в проверенные организации и через официальные сайты, напомнили в МВД.
Организация праздников
В этой схеме злоумышленники предлагают услуги Деда Мороза, аренду банкетных залов, кейтеринг. Получив предоплату, они исчезают. Стоит обратить внимание на слишком низкие цены на подобные услуги, насторожить должно и отсутствие договора с юридической информацией. Наконец, стоит обратить внимание на отзывы. Чтобы не стать жертвой этой схемы, подписывать договор стоит только с проверенными компаниями.
Банковские сообщения
Пользователю поступают СМС или звонки с информацией о списании средств с карты. Мошенники требуют подтвердить операцию. Самые очевидные признаки этой схемы в том, что звонки происходят с незнакомых номеров, оператор представляется «сотрудником банка», а затем требует назвать данные карты или код из СМС. В МВД напомнили, что не стоит сообщать эту информацию, даже если собеседник на другом конце провода звучит убедительно и уверяет, что является представителем кредитной организации.
Продажа билетов
Хотели сходить на балет «Щелкунчик» или другую постановку, а билетов уже нет? Мошенники обо всем позаботились. Они размещают объявления о продаже билетов на популярные праздничные мероприятия по привлекательным ценам. Они могут даже создать сайт, похожий на оригинальный лишь с небольшими отличиями. Выдать их может: требование предоплаты и отсутствие возможности проверить подлинность билетов. Специалисты советуют приобретать билеты только на официальных сайтах.
Площадки с объявлениями
На популярных площадках с объявлениями в преддверии праздников появляются сотни предложений о продаже игрушек, украшений и других подарков. Среди них окажутся и объявления от злоумышленников. И если просьба перевести деньги на карту во время приобретения товаров на таких сайтах — дело обычное, то неспособность продавца отправить фото и видео товара должна насторожить.
Работа в праздники
В этом случае злоумышленники размещают предложения о работе в праздники с обещанием высокой оплаты. Зачастую речь идет про такие вакансии как курьер или аниматор. Практически сразу мошенники просят оплатить «оформление документов», что и выдает схему. Также они могут потребовать перевести деньги за предстоящее обучение и «входной взнос». Перед тем, как откликнуться на подобное предложение, стоит найти информацию о компании, разместившей его.