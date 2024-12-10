Россиян предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни

Новый год — это время не только для подарков себе, родным и близким, но и еще один повод сделать доброе дело. Мошенники пользуются этим и организовывают сбор пожертвований на помощь и подарки детям, больным и бездомным. Выдают их: отсутствие информации о фонде, а также давление на жалость с просьбой перевести деньги как можно скорее. Переводить средства стоит только в проверенные организации и через официальные сайты, напомнили в МВД.