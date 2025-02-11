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Россиян предупредили об активизации кибермошенников в праздники. Схемы

По одной из них жертве могут сообщить о «букете цветов от поклонника».

Источник: Reuters

Мошенники в преддверии праздников пытаются реализовать новые схемы обмана, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Angara Security. Пик активности придется на 14 февраля и 8 марта, отметили эксперты.

Потенциальной жертве могут сообщить о «посылке с сюрпризом от родственника, живущего за границей» или о «букете цветов от пожелавшего остаться неизвестным поклонника». Мошенники просят подтвердить адрес доставки, а также сообщить код из сообщения для курьера.

«Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты», — предупредила руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Все личные данные жертвы: имя, фамилию, адрес и реквизиты банковской карты — злоумышленники могут получить из утечек, которые происходили ранее. Специалисты посоветовали не принимать подарки от неизвестных дарителей.

Ранее в МВД сообщили о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят родителям под видом учителей или директоров школ под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме», чтобы узнать у жертвы обмана код от портала госуслуг. Полученный код мошенники используют для восстановления доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах», а далее они получают доступ ко всем личным данным, указанным в профиле.

Также мошенники распространяют вредоносные программы в мессенджерах. Чтобы обмануть пользователей, они придумывают различные схемы. Так, они стали рассылать опасное ПО под видом приглашения на свадьбу. Такие файлы могут присылать как в личных, так и в групповых чатах. «Это ты на фото?», «Это ты на видео?» — такими вопросами преступники сопровождают рассылку с трояном Mamont. Вместо фото или видео они отправляют файл с расширением apk. При его открытии происходит установка приложения, гаджет заражается вирусом, который считывает push-уведомления, СМС-сообщения, фото из галереи и может рассылать этот файл контактам в Telegram.