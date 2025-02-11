Россиян предупредили об активизации кибермошенников в праздники. Схемы

Также мошенники распространяют вредоносные программы в мессенджерах. Чтобы обмануть пользователей, они придумывают различные схемы. Так, они стали рассылать опасное ПО под видом приглашения на свадьбу. Такие файлы могут присылать как в личных, так и в групповых чатах. «Это ты на фото?», «Это ты на видео?» — такими вопросами преступники сопровождают рассылку с трояном Mamont. Вместо фото или видео они отправляют файл с расширением apk. При его открытии происходит установка приложения, гаджет заражается вирусом, который считывает push-уведомления, СМС-сообщения, фото из галереи и может рассылать этот файл контактам в Telegram.