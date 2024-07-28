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Россиян предупредили о «жестокой расплате» за частое употребление кофе

Диетолог Нурия Дианова предупредила россиян, что частое употребление кофе может повлечь за собой жестокую расплату.

Источник: Freepik

По словам специалиста, когда человек пьет этот напиток, он берет у организма энергию взаймы. Слова Диановой приводит РИА Новости.

Диетолог отметила, что у сильно пристрастившихся к кофе людей может страдать работа мозга, а также других органов, к примеру, желудочно-кишечного тракта. При наличии некоторых заболеваний бодрящий напиток и вовсе должен быть противопоказан, при ряде других — ограничен.

Так, особо осторожным стоит быть людям, страдающим нарушением сердечного ритма, эрозивно-язвенной болезнью желудка и синдромом Жильбера. Кроме того, нельзя совмещать употребление кофе с приемом лекарств, так как это может снизить эффективность препаратов.

При этом какое количество кофе можно выпивать, зависит от метаболизма и других факторов. «Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трех чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет», — указала эксперт. Дианова считает оптимальным вариантом выпивать по две чашки кофе в день — утром и на полдник, когда энергоресурсы снижаются и можно простимулироваться.

При этом эксперт подчеркнула, что имеет в виду настоящий, качественный продукт, а не его дешевые заменители.