Россиян предупредили о «жестокой расплате» за частое употребление кофе

При этом какое количество кофе можно выпивать, зависит от метаболизма и других факторов. «Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трех чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет», — указала эксперт. Дианова считает оптимальным вариантом выпивать по две чашки кофе в день — утром и на полдник, когда энергоресурсы снижаются и можно простимулироваться.