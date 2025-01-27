Россиян предупредили о вреде йогуртов с полок магазинов

«Следует быть осторожным и в случае, когда йогурт вроде бы натуральный, но в него добавили большое количество сахара для улучшения вкуса. Особенно это касается людей, страдающих ожирением, диабетом, повышенным холестерином и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также необходимо обращать внимание на процентное содержание жира, потому что йогурт более 3,2% жирности — это довольно жирный продукт. И если выпить его 100 г, это еще ничего, а если пол-литра-литр, то это уже вредно», — добавила специалист.