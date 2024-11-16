Россиян предупредили о вреде свежевыжатых соков и смузи

Эксперт отметила, что свежие фрукты и овощи содержат множество полезных веществ, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы, кожи, волос и ногтей. Это витамин С, калий, магний, железо и антиоксиданты. Нутрициолог также сообщила, что в отличие от цельных фруктов и овощей, соки быстрее усваиваются организмом, так как клетчатка частично удаляется при приготовлении, что может быть полезно для людей с проблемами пищеварения.