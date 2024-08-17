Россиян предупредили о вреде советских лечебных диет

«Строгих рекомендаций по питанию нет даже при таких серьезных болезнях, как воспалительные заболевания кишечника, язвенные болезни желудка и 12-ти перстной кишки, болезни поджелудочной железы. Несмотря на это, все еще в назначениях врачей можно встретить номерные столы (лечебные диеты по Певзнеру с нумерацией). Это устаревший подход, который однозначно не повышает качество жизни пациента», — объяснила Горячева.