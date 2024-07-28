Россиян предупредили о вреде синего света от смартфона для кожи

Еще одна проблема, связанная с синим светом, заключается в том, что он угнетает выработку мелатонина, что может привести к проблемам со сном. Недостаток сна, в свою очередь, может спровоцировать воспалительные процессы в организме и ухудшить состояние кожной поверхности.