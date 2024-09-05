Россиян предупредили о вреде мытья головы каждый день

По словам специалиста, большое влияние на здоровье и внешний вид волос оказывает правильный подбор шампуня, кондиционера и средств ухода. При использовании неподходящих средств гигиены ежедневное мытье головы может способствовать вымыванию протеинов и липидов и нарушению эпидермального барьера кожи. Могут активизироваться грибы рода Malassezia, нарушается микробиом кожи, что вызывает появление перхоти.



Чтобы подобрать оптимальные средство и частоту мытья головы, необходимо определить тип волос. Сухие не рекомендуется мыть чаще двух раз в неделю, чтобы избежать их пересыхания. Волосы, склонные к жирности, нужно мыть не реже трех раз в неделю, можно даже чаще. Для мытья лучше использовать шампунь, в составе которого есть компоненты с подсушивающим и адсорбирующим действием. Это поможет контролировать выделение кожного жира и предотвратит быстрое загрязнение волосяного покрова.