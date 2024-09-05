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Россиян предупредили о вреде мытья головы каждый день

Врач предупредил о вреде мытья сухих волос чаще двух раз в неделю.

Источник: Freepik

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс рассказал РИА Новости, почему может навредить мытье головы каждый день.

«Научных доказательств того, что ежедневное мытье волос вредно, сегодня не существует, — отметил Флакс. — Однако делать продолжительные паузы между очередным мытьем головы тоже нежелательно — это может привести к появлению дерматита, гнойничковых высыпаний и других неблагоприятных проявлений».

По словам специалиста, большое влияние на здоровье и внешний вид волос оказывает правильный подбор шампуня, кондиционера и средств ухода. При использовании неподходящих средств гигиены ежедневное мытье головы может способствовать вымыванию протеинов и липидов и нарушению эпидермального барьера кожи. Могут активизироваться грибы рода Malassezia, нарушается микробиом кожи, что вызывает появление перхоти.

Чтобы подобрать оптимальные средство и частоту мытья головы, необходимо определить тип волос. Сухие не рекомендуется мыть чаще двух раз в неделю, чтобы избежать их пересыхания. Волосы, склонные к жирности, нужно мыть не реже трех раз в неделю, можно даже чаще. Для мытья лучше использовать шампунь, в составе которого есть компоненты с подсушивающим и адсорбирующим действием. Это поможет контролировать выделение кожного жира и предотвратит быстрое загрязнение волосяного покрова.