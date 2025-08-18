Россиян предупредили о возможных штрафах за цветы на балконе

Это, например, конопля и опийный мак. Вместе с тем никакого официального списка «аллергенных» цветов для жилых домов нет. Ограничения касаются в основном того, где можно или нельзя размещать горшки. Так, наружная сторона перил или фасад здания считаются общим имуществом многоквартирного дома. В связи с этим крепить к ним предметы без согласия собственников и управляющей организации нельзя. Иными словами, размещать ящики с растениями возможно лишь внутри конструкции, а не снаружи.