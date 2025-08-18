Россиян предупредили о возможных штрафах за цветы на балконе

В разговоре с «Абзацем» он сообщил, что в городах и поселках РФ размещение цветов на балконах регулируется не федеральными, а региональными и муниципальными нормами. На уровне страны есть только перечень растений, которые нельзя выращивать из-за содержания наркотических веществ.
Это, например, конопля и опийный мак. Вместе с тем никакого официального списка «аллергенных» цветов для жилых домов нет. Ограничения касаются в основном того, где можно или нельзя размещать горшки. Так, наружная сторона перил или фасад здания считаются общим имуществом многоквартирного дома. В связи с этим крепить к ним предметы без согласия собственников и управляющей организации нельзя. Иными словами, размещать ящики с растениями возможно лишь внутри конструкции, а не снаружи.
В некоторых городах по правилам благоустройства ставить цветочные ящики с внешней стороны окон или балконов можно только по согласованию с администрацией. За нарушение таких требований полагается административная ответственность.
В Москве, например, могут оштрафовать на 3−5 тысяч рублей, в Подмосковье — от 1 тысячи до 5 тысяч. Если горшок упадет и причинит ущерб людям или имуществу, придется возмещать вред в полном объеме.
При тяжких последствиях могут завести уголовное дело. Таким образом, безопаснее держать растения внутри балкона или на подоконниках, не вынося их за пределы ограждения.
