Россиян предупредили о штрафе за ремонт авто на даче

Юрист подчеркнул, что использование шумных инструментов в предусмотренные законом часы тишины также может повлечь штраф. Между тем Харди уточнил, что за небольшой ремонт — замену зеркал, дворников, подкачку шин или работы с помощью ручного инструмента — ответственности не предусмотрено.