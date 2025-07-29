Россиянам напомнили о штрафе за отказ прописать квартирантов

«Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. То есть, если жилье арендовано на срок свыше 90 дней, арендатор должен оформить временную регистрацию, а владелец не вправе препятствовать этому. В Москве и Санкт-Петербурге штраф для собственника составляет от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, в других регионах — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (ст. 19.5.1 КоАП РФ)», — пояснил Машаров.