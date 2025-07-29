Россиянам напомнили о штрафе за отказ прописать квартирантов

«Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. То есть, если жилье арендовано на срок свыше 90 дней, арендатор должен оформить временную регистрацию, а владелец не вправе препятствовать этому. В Москве и Санкт-Петербурге штраф для собственника составляет от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, в других регионах — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (ст. 19.5.1 КоАП РФ)», — пояснил Машаров.
Арендаторы, проживающие без регистрации более 90 дней, также могут быть привлечены к ответственности. В Москве и Санкт-Петербурге штраф для них составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, в остальных регионах — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (ст. 19.15.2 КоАП РФ).
Эксперт подчеркнул, что временная регистрация не предоставляет права собственности на жилье, развеивая опасения некоторых владельцев недвижимости.
Согласно действующему законодательству, все граждане обязаны иметь регистрацию: постоянную (по месту жительства) или временную (по месту пребывания). Постоянная регистрация оформляется по адресу основного проживания, и при его смене необходимо в течение семи дней подать документы для изменения прописки. Если гражданин находится не по месту постоянной регистрации дольше 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию.
Ранее сообщалось, что ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, добивается снятия запрета на продажу долгов россиян за ЖКУ третьим лицам. В Госдуме отметили, что проблема задолженности есть, и сообщили, как ее можно решить.