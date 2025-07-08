Россиян предупредили о штрафах за шумный кондиционер

В соответствии со статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, шум от кондиционера, который превышает санитарные нормы, чреват штрафом от 500 до тысячи рублей для физлиц. Должностному лицу или индивидуальному предпринимателю за соответствующее нарушение понадобится заплатить от тысячи до двух тысяч рублей, причем во втором случае штраф могут заменить на административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, уточнил юрист. Юрлицам нарушение санитарных норм обойдется в сумму в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей либо их также ждет приостановка деятельности на тот же срок.