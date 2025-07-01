Россиян предупредили о штрафах за сбор лесных ягод

За сбор краснокнижных ягод штраф составит от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а если запасы пополняются за счёт растений из заповедника, то за это грозит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Под охраной находятся как растения из региональной, так и из федеральной Красной книги. Причём нормы могут отличаться в различных субъектах — так, где-то запрещён сбор брусники и черники, где-то — морошки.