Россиян предупредили о штрафах за переполненный почтовый ящик

По его словам, штраф могут выписать, если в ящике скопилось так много бумаг, что они выпадают, захламляют общественное пространство подъезда, скапливаясь на полу, мешая проходу или оказываясь на путях эвакуации. Это могут квалифицировать как нарушение требований пожарной безопасности.
Человека могут привлечь к ответственности и в тех случаях, когда очевидно, что он сам оставил стопку газет или коробки с листовками возле ящиков и тем самым создал угрозу, уточнил эксперт. Он отметил, что следить за чистотой мест общего пользования должны и управляющие организации, и сами жильцы.
Размер штрафа за нарушение соответствующей статьи 20.4 КоАП РФ для граждан варьируется от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
При этом хранение старых листовок в умеренном количестве в почтовом ящике не считается нарушением. Вопросы к жильцам или к управляющей организации возникают только в том случае, если содержимое превращается в мусор, мешающий проходу и создающий угрозу возникновения пожара от случайной искры.
Тем временем в России решили ввести новые штрафы за неготовность к отопительному сезону. Правительство РФ уже одобрило соответствующий законопроект.