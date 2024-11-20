Россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах»

Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у аферистов. В большинстве случаев жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, или поликлиники, или «Почты России», отправляют код для входа в «Госуслуги», просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от «Госуслуг», пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и человек уже полностью доверяет мошенникам, называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.