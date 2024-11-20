Россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах»

«Мошенники придумали новый способ обмана, они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают “код подтверждения доставки”, — рассказали в компании.
Если жертва сообщает этот код, то рискует остаться без денег и с кредитами.
«Таким образом, мошенники взламывают аккаунты в “Госуслугах”, — отметили в компании.
Ранее «Почта России» предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании. Сначала жертве звонит аферист, представляющийся сотрудником почты и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС, который на самом деле являются кодом доступа к «Госуслугам».
В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС.
Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у аферистов. В большинстве случаев жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, или поликлиники, или «Почты России», отправляют код для входа в «Госуслуги», просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от «Госуслуг», пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и человек уже полностью доверяет мошенникам, называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.