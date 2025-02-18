Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников

«Вариация схемы “фейк босс”… Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на “Госуслугах”, после чего создали видимость “взлома” аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со “следователем”, который убедил его в необходимости проведения “видеообыска” и “декларации” имеющихся дома ценностей. Ценности были переданы курьеру, что обнаружили позднее вечером родители», — говорится в сообщении.