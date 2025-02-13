Россиян предупредили о сбоях в работе ТВ в ближайший месяц

В пресс-службе отметили, что технологии РТРС помогут минимизировать влияние солнечной интерференции и сделать её практически незаметной для большинства телезрителей. В случае возникновения проблем с телеприёмом специалисты рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку. Если это не поможет, следует запустить автопоиск каналов в меню устройства.