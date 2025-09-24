Россиян предупредили о росте цен из-за повышения тарифов Ozon

По его словам, с точки зрения нагрузки на кошелек россиян, критичность роста цен будет неоднородной. Наименее защищенными окажутся покупатели крупногабаритных товаров для дома, так как логистические тарифы для товаров объемом свыше 3 литров выросли существенно — на 50% для продавцов на складах Ozon и на 27% для продавцов со своими складами, уточнил эксперт. Он добавил, что для 80% товаров, в основном недорогих и малогабаритных, условия не менялись, что смягчит общее влияние на потребительскую корзину. Тем не менее, на фоне стагнации реальных доходов населения даже дополнительное повышение цен на 5−10% на отдельные категории товаров может привести к снижению спроса, особенно на товары среднего и высокого ценовых сегментов, допустил Мосягин. Потребители начнут активнее искать альтернативы, переориентируются на более дешевые бренды или будут откладывать покупки, предположил экономист.