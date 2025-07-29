Россиян предупредили о рисках случайно стать дроппером при переводах

«Сейчас стать дроппером действительно можно случайно», — отметил эксперт.
По его словам, распространённые сценарии такие: незнакомец у банкомата просит положить наличные на карту и перевести их другому человеку, деньги поступают на счёт, а потом отправитель просит вернуть их уже на другой счёт, ссылаясь на ошибку.
Либо предлагают «удалённую работу» без официального трудоустройства, главное требование — наличие банковской карты.
«Вам на карту поступил перевод, а затем отправитель просит вернуть эти деньги другому человеку, так как ошибся при указании реквизитов перевода», — пояснил Воронин.
Особенно часто жертвами таких схем становятся подростки и студенты, которым кажется, что передача своей карты незнакомцам — безопасно и выгодно.
«Дропперами часто могут стать подростки и студенты, которым кажется, что передать свою карту банка незнакомым — очень выгодно и безопасно», — подчеркнул он.
Однако последствия могут быть очень серьёзными: это и шантаж, и вымогательство, и даже уголовная ответственность.
Чтобы не стать дроппером, Воронин советует не передавать свою банковскую карту незнакомым людям, новым знакомым или малознакомым людям.
«Если вам поступил неизвестный перевод, необходимо обратиться в службу поддержки банка, сотрудники которой проинструктируют о порядке действий. Категорически запрещено возвращать поступившие деньги на другие реквизиты», — предупреждает он.
Кроме того, не следует откликаться на просьбы незнакомых людей, которые могут попросить снять деньги с карты и передать им наличные или наоборот.
Следование этим простым правилам, по мнению эксперта, поможет обезопасить свои финансы и избежать неприятностей.