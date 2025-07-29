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Россиян предупредили о рисках случайно стать дроппером при переводах

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал RT, что стать дроппером — посредником в мошеннических финансовых схемах — можно даже случайно.

Источник: Freepik

«Сейчас стать дроппером действительно можно случайно», — отметил эксперт.

По его словам, распространённые сценарии такие: незнакомец у банкомата просит положить наличные на карту и перевести их другому человеку, деньги поступают на счёт, а потом отправитель просит вернуть их уже на другой счёт, ссылаясь на ошибку.

Либо предлагают «удалённую работу» без официального трудоустройства, главное требование — наличие банковской карты.

«Вам на карту поступил перевод, а затем отправитель просит вернуть эти деньги другому человеку, так как ошибся при указании реквизитов перевода», — пояснил Воронин.

Особенно часто жертвами таких схем становятся подростки и студенты, которым кажется, что передача своей карты незнакомцам — безопасно и выгодно.

«Дропперами часто могут стать подростки и студенты, которым кажется, что передать свою карту банка незнакомым — очень выгодно и безопасно», — подчеркнул он.

Однако последствия могут быть очень серьёзными: это и шантаж, и вымогательство, и даже уголовная ответственность.

Чтобы не стать дроппером, Воронин советует не передавать свою банковскую карту незнакомым людям, новым знакомым или малознакомым людям.

«Если вам поступил неизвестный перевод, необходимо обратиться в службу поддержки банка, сотрудники которой проинструктируют о порядке действий. Категорически запрещено возвращать поступившие деньги на другие реквизиты», — предупреждает он.

Кроме того, не следует откликаться на просьбы незнакомых людей, которые могут попросить снять деньги с карты и передать им наличные или наоборот.

Следование этим простым правилам, по мнению эксперта, поможет обезопасить свои финансы и избежать неприятностей.