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Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников суда, но настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные банковских карт, предупредили в российских судах, с соответствующим сообщением ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как отметили в органах судопроизводства, сотрудники суда никогда не будут просить сообщать коды из смс, данные счетов, банковских карт, иные личные данные — никакие вопросы финансового характера сотрудниками суда по телефону не выясняются.

«Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания, сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел, уточнения иных организационных вопросов, связанных с участием в судебном заседании», — уточнили в судах.

Ранее в МВД сообщили, что на маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции. В ведомстве также предупредили, что только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя.