Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Как отметили в органах судопроизводства, сотрудники суда никогда не будут просить сообщать коды из смс, данные счетов, банковских карт, иные личные данные — никакие вопросы финансового характера сотрудниками суда по телефону не выясняются.
«Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания, сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел, уточнения иных организационных вопросов, связанных с участием в судебном заседании», — уточнили в судах.
Ранее в МВД сообщили, что на маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества через лже-акции. В ведомстве также предупредили, что только мошенники могут требовать оплаты НДФЛ под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя.