Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

«Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания, сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел, уточнения иных организационных вопросов, связанных с участием в судебном заседании», — уточнили в судах.