Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете

«Мошенники придумали новую усложненную (двухэтапную) схему обмана соискателей. Наша читательница нашла объявление об удаленной работе, при которой сначала потребовалась авторизация на специальном сайте. После нее со счета женщины списались деньги, но почти сразу ей написали другие мошенники — “юристы” — с предложением помочь вернуть украденное. В легенду мошенники впутали и “представителей ФНС”, которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», — рассказала Храпунова.