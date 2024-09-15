Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями для здоровья

До этого выяснилось, что в России могут ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку избыточных персональных данных. Эта мера будет приниматься потому, что существует проблема с нарушениями закона о персональных данных в части утечек и кражи личной информации граждан, которая собирается коммерческими структурами.