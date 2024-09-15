Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями для здоровья

— Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания, — отметил чиновник.
Немкин уточнил, что помимо данных банковской карты, преступники могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя, передает РИА Новости.
Стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана с помощью поддельного приложения Минздрава России. Злоумышленники звонят тем, кто недавно прошел медобследование, и предлагают установить сервис для получения кешбэка. После этого преступники получают доступ к банковским картам жертв.
До этого выяснилось, что в России могут ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку избыточных персональных данных. Эта мера будет приниматься потому, что существует проблема с нарушениями закона о персональных данных в части утечек и кражи личной информации граждан, которая собирается коммерческими структурами.