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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями для здоровья

Злоумышленники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают у пользователей данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций. О новой схеме обмане россиян рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Источник: Kev Costello/CC0

— Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания, — отметил чиновник.

Немкин уточнил, что помимо данных банковской карты, преступники могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя, передает РИА Новости.

Стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана с помощью поддельного приложения Минздрава России. Злоумышленники звонят тем, кто недавно прошел медобследование, и предлагают установить сервис для получения кешбэка. После этого преступники получают доступ к банковским картам жертв.

До этого выяснилось, что в России могут ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку избыточных персональных данных. Эта мера будет приниматься потому, что существует проблема с нарушениями закона о персональных данных в части утечек и кражи личной информации граждан, которая собирается коммерческими структурами.