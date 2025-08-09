Популярные темы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «доставкой косметики»

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с RT рассказал о новой мошеннической схеме обмана граждан.

«Вам звонит неизвестный, представляется сотрудником логистической компании/сервиса доставки и говорит о том, вам отправили подарок/подарочный бокс из одного из крупных магазинов с товарами для красоты. Но адрес получателя стерся, поэтому нужно назвать корректный адрес, а доставку подтвердить кодом из смс», — объяснил собеседник RT.

Он добавил, что мошенники пугают граждан платным хранением товара в случае отказа назвать адрес.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить, что сотрудники складов иди сортировочных центров никогда не будут звонить получателям посылок и уточнять адрес доставки. Если по телефону просят сообщить личные данные или коды из СМС, лучше прервать звонок, чтобы не стать жертвой мошенников», — заключил Воронин.