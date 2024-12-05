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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему, связанную с доставкой цветов, рассказал врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Москве Владимир Прасолов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Источник: Reuters

Как рассказали в МВД, человек под видом курьера привозит букет, который никто не заказывал. На следующий день гражданину звонят из той же «службы доставки» и лжесотрудник под предлогом заполнения отчетности просит продиктовать код из СМС-сообщения.

«Этот код подтверждает финансовую операцию», — предупредил Прасолов.

Ранее маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина сообщала о «новогодней» схеме отъема денег в Telegram. Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. По ее словам, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше, а затем пытаются выудить личную информацию.