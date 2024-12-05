Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой

Как рассказали в МВД, человек под видом курьера привозит букет, который никто не заказывал. На следующий день гражданину звонят из той же «службы доставки» и лжесотрудник под предлогом заполнения отчетности просит продиктовать код из СМС-сообщения.
«Этот код подтверждает финансовую операцию», — предупредил Прасолов.
Ранее маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина сообщала о «новогодней» схеме отъема денег в Telegram. Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. По ее словам, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше, а затем пытаются выудить личную информацию.