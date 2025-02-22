Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Об этом сообщает Роскачество.
Мошенники в своих сообщениях указывают ссылку на фейковую страницу, имитирующую сайт банка, с запросом на ввод регистрационных данных. Также по этим ссылкам возможно распространение вредоносного программного обеспечения.
С помощью IP-телефонии злоумышленники подменяют номера, чтобы придать сообщениям правдоподобность.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что подобные СМС о восстановлении функционала карт Visa и Mastercard являются фишинговой атакой.
«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для “валидации” карт или установки какого-либо программного обеспечения», — заявил эксперт.
По его словам, цель мошенников — получить доступ к личным данным пользователей, включая информацию о банковских картах, логины и пароли от онлайн-банкинга, а также установить вредоносное ПО на устройства жертв, позволяющее контролировать его удаленно.