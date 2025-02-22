Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с банковскими картами

«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для “валидации” карт или установки какого-либо программного обеспечения», — заявил эксперт.