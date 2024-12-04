Россиян предупредили о новом виде мошенничества

«Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга… Создаётся вредоносный поддельный сайт с похожим адресом и оформлением на официальный сайт известного ресурса», — поясняется в сообщении.