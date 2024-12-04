Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники используют новую схему кибератак «Спуфинг», создавая фиктивные номера, сайты и рассылки, замаскированные под известные источники, сообщили в МВД Медиа.
«Спуфинг — кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека/компанию, чтобы завоевать ваше доверие», — говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что мошенники могут подменить номер и сайт, скопировав адрес и оформление.
«Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга… Создаётся вредоносный поддельный сайт с похожим адресом и оформлением на официальный сайт известного ресурса», — поясняется в сообщении.
Кроме того, мошенники могут установить вирус на используемое устройство под видом рассылки рабочего документа.
«Рассылается вредоносный файл, похожий на рабочий документ или архив, но при открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на ваше используемое устройство», — заключили в ведомстве.