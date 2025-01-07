Россиян предупредили о необычной схеме обмана с настройкой телеприставок

Об этом рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомлённостью старшего поколения. Основной способ аферы заключается в том, чтобы под видом специалистов по ремонту или настройке оборудования взять с пенсионеров значительно больше денег, чем изначально было оговорено. Причины, по которым эти схемы процветают, кроются в ряде юридических и социальных особенностей. Мошенники обычно действуют уверенно и профессионально. Они приходят на вызов: изначально называют одну сумму за услуги, а по факту работы требуют гораздо большую оплату. После получения денег они быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего», — объяснил парламентарий.
«Например, они могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже платить налоги. Это затрудняет квалификацию их действий как мошенничества, поскольку отсутствует элемент прямого обмана в глазах закона. Если договор подписан, а услуга оказана, полицейские часто советуют обращаться в суд, где восстановление справедливости становится долгим и затратным процессом», — добавил Гаврилов.
Также собеседник RT отметил, что пожилые люди, как правило, не обладают достаточной юридической грамотностью и могут не понимать, что подписали документ, который закрепляет их согласие на оплату услуг.
«Для предотвращения таких ситуаций необходимо повышение осведомлённости пожилых людей. Не стоит пускать в дом незнакомцев, даже если они представляются представителями известных компаний. Всегда полезно проверить документы и перезвонить в организацию, которую они якобы представляют. Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, следует незамедлительно обратиться в полицию. Чем быстрее будет подана жалоба, тем выше шанс на успешное расследование», — сказал депутат.
Депутат также предложил создать обязательный реестр для специалистов по настройке телевизионного оборудования, смартфонов и иной аппаратуры и техники.
«Это позволило бы создать базу сертифицированных мастеров, что значительно затруднило бы деятельность мошенников и повысило доверие граждан к предоставляемым услугам. Система сбора данных и ведение контролируемого реестра специалистов поможет спаси пожилых и молодых жителей нашей страны от мошенничества недобросовестных специалистов, которые злоупотребляют своим правом обобрать кого угодно», — заключил Гаврилов.