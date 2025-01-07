Россиян предупредили о необычной схеме обмана с настройкой телеприставок

«Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомлённостью старшего поколения. Основной способ аферы заключается в том, чтобы под видом специалистов по ремонту или настройке оборудования взять с пенсионеров значительно больше денег, чем изначально было оговорено. Причины, по которым эти схемы процветают, кроются в ряде юридических и социальных особенностей. Мошенники обычно действуют уверенно и профессионально. Они приходят на вызов: изначально называют одну сумму за услуги, а по факту работы требуют гораздо большую оплату. После получения денег они быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего», — объяснил парламентарий.